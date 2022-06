PERUGIA – Secondi quanto riportato da Il Corriere dell’Umbria prima avevano lanciato sassi contro le auto e poi sono stati visti e picchiati. Autori e poi vittime due dodicenni che sono stati trasportati all’ospedale di Perugia. L’episodio si è verificato il 2 giugno scorso a Castel del Piano vicino al supermercato Gala. I due ragazzini avrebbero lanciato alcune pietre contro un’auto in transito, ma il conducente si sarebbe fermato, li avrebbe raggiunti e quindi aggrediti.

Diversi testimoni

Il fatto è accaduto davanti a diverse persone, che sono già state sentite dalle autorità per ricostruire l’accaduto. Entrambi i minorenni, comunque, hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari e in base a quanto emerge uno di loro ha riportato una prognosi di 30 giorni, mentre l’altro se la caverà con sette giorni. L’adulto che li ha picchiati rischia una denuncia per lesioni aggravate, mentre i due ragazzini, avendo meno di 14 anni, non sono imputabili.