Perugia, giovani senza mascherina in un locale: scatta la chiusura

PERUGIA – Le autorità nella notte tra venerdì e sabato hanno chiuso un’attività commerciale per cinque giorni e multato il titolare a seguito di un controllo scaturito dalla segnalazione di un cittadino che denunciava musica ad alto volume e schiamazzi. Quando le forze dell’ordine sono intervenute nel locale hanno rilevato il mancato rispetto delle normative anti Covid-19, trovando molte persone assembrate al bancone del bar, senza quindi rispettare l’obbligo del distanziamento. La stessa violazione, comunque, è stata riscontrata anche in altri ambienti del locale, dove erano presenti centinaia di ragazzi e ragazze privi dei dispositivi di protezione individuale. A quel punto gli operatori hanno chiesto al titolare di fermare la serata e chiudere il locale, occupandosi dell’uscita di tutti i presenti in maniera ordinata. Dopodiché è scattata la sospensione dell’attività per cinque giorni, mentre il computo delle sanzioni amministrative è in fase di definizione.