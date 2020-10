Perugia, giovane viene trovata morta in casa: scattano le indagini

PERUGIA – Una giovane trentenne è stata trovata morta all’interno di un’abitazione di Ponte Felcino. A dare l’allarme il convinvente che l’ha trovata prima di vita e ha chiesto l’intervento del 118. In base a quanto risulta nell’abitazione non ci sono segni di effrazioni e tutto è risultato in ordine ed è quindi esclusa la morte violenta. L’ipotesi in queste primissime ore è che la giovane sia deceduta a causa di una probabile overdose, anche se sarà l’eventuale autopsia a stabilire le cause di morte. Le indagini sono affidate agli uomini della squadra mobile di Perugia, che hanno informato il pm di turno Tullio Cicoria, che verosimilmente disporrà l’esame sulla salma della vittima all’esito dell’ispezione esterna attesa dal medico legale.