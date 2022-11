PERUGIA – Un 28enne arrestato dalle forze dell’ordine a Perugia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il dopo aver tenuto alcuni comportamenti sospetti è stato fermato per dei controlli, dai quali è emerso che stava trasportando 45 involucri di cellophane con dentro eroina e 550 euro in contanti, con estrema probabilità proventi dello spaccio. A quel punto le forze dell’ordine hanno passato al setaccio anche la casa del 28enne (con alle spalle diversi precedenti e gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora), nella quale sono stati trovati sostanza da taglio e diverso materiale utilizzato per il confezionamento. Al termine degli accertamenti il 28enne è stato portato nel carcere di Capanne.