Perugia, giovane spaccia eroina alla stazione dei bus di piazza Partigiani

I due giovani sono stati fermati poco distante e con sé avevano un modesto quantitativo di eroina che hanno ammesso di aver comprato in piazza Partigiani. A quel punto il soggetto su cui si erano sollevati una serie di sospetti è stato fermato e sottoposto a perquisizione da cui sono spuntati 49 grammi di eroina suddivisa in dosi da un grammo, quasi 400 euro in contanti e un coltello. Tutto è stato posto sotto sequestro, mentre per il giovane è scattato l’arresto, già convalidato dal giudice che lo ha rimesso in libertà con l’obbligo di firma.