PERUGIA – Uno studente universitario è stato arrestato e portato in carcere dopo che si era fatto spedire dalla Spagna un pacco con 4 kg di ovuli di hashish. A segnalare la scatola sospetta il titolare del negozio che offre anche il servizio di ritiro pacchi, dopo che il forte odore lo aveva fatto insospettire. Il destinatario, comunque, è risultato fittizio, tanto che le autorità si sono dovuto appostare fuori dall’attività commerciale e attendere che il ventiquattrenne si presentasse.

La scatola con la droga

La scatola con l’ingente quantitativo di droga, che venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare più di 30 mila euro, gli è stata subito consegnata, ma non appena lo studente è uscito dal negozio è stato fermato dalle forze dell’ordine. Ai suoi polsi sono quindi scattate le manette in flagranza di spaccio e immediatamente è scattata la perquisizione della sua abitazione, dove però è stato trovato un quantitativo molto modesto di hashish, vale a dire 7 grammi. Per il ventiquattrenne italiano si sono aperte le porte del carcere.