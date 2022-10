Perugia, giovane si arrampica sulla cattedrale: scattano le ricerche per identificarlo

PERUGIA – Una vera e propria bravata nel cuore della città. Un giovane si arrampicato sul Duomo e il tutto è stato ripresa con gli smartphone e postata sui social. Il ragazzo è salito per alcuni metri e poi risceso. La cattedrale non ha riportato a danni a seguito dell’arrampicata. Sono in corso accertamenti per identificare l’autore della bravata.