PERUGIA – Ancora una lite violenta tra giovani. Un ragazzo di 23 anni è stato pestato nella notte tra sabato e domenica scorsi da un gruppo di coetanei. L’aggressione è avvenuta a Perugia dopo una serata trascorsa in una discoteca dell’hinterland cittadino. La notizia è stata riportata dai quotidiani. Secondo quanto emerge, il ragazzo sarebbe stato colpito violentemente da più persone per futili motivi. Il ventitreenne è stato preso in cura dal personale sanitario del Pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti, all’esito dei quali gli sono state diagnosticate fratture multiple al setto nasale. Il giovane è poi stato dimesso con una prognosi di trenta giorni, che conferma la brutalità del pestaggio avvenuto, questo è stato possibile ricostruire, intorno alle 2 di domenica all’esterno del locale in cui tutti i protagonisti, vittima compresa, avevano trascorso la serata. Il referto dei sanitari è naturalmente stato inviato alle autorità che hanno avviato tutte le indagini del caso per tentare di identificare i responsabile del pestaggio.