PERUGIA – La procura della Repubblica di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per i sette medici dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, per la morte di Vincenzo Bosco, il 39enne di Nocera Umbra sottoposto ad un intervento chirurgico al setto nasale e al quale non era stata riscontrata la presenza di un ago da insulina nei polmoni. La tragedia risale al 26 aprile del 2022.

I reati contestati

L’autorità giudiziaria contesta ai sette professionisti i reati di omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Secondo gli inquirenti avrebbero compiuto tutta una serie di omissioni, soprattutto la mancata radiografia, che hanno poi contribuito a causare la morte del Bosco, sopraggiunta con l’anestesia e la conseguente grave insufficienza respiratoria. A decidere sulle richieste di rinvio a giudizio dei sette medici indagati sarà il gip di Perugia Piercarlo Frabotta il prossimo 9 novembre.