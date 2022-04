Perugia, giovane guida un’auto rubata e scappa all’alt: finisce in carcere

PERUGIA – E’ stato ritrovato dopo tre giorni, ovvero martedì mattina, il 32enne che sabato sera in via Caprera a Perugia non si è fermato all’alt delle forze dell’ordine, che erano state allertate della presenza sospetta attraverso l’app YouPol. Dopo l’impatto con il lampione, però, il conducente è sceso dall’auto e ha iniziato a correre, con le autorità che nell’immediatezza non sono riuscite a fermarlo, ma lo hanno riconosciuto, perché già noto per vari precedenti.