PERUGIA – Sono stati diversi gli automobilisti che hanno segnalato l’uomo che, in via Cortonese, in evidente stato di alterazione, camminava lungo la via molto trafficata. A preoccupare i conducenti dei mezzi erano le incursioni in carreggiata che il trentaquattrenne stava compiendo a causa della difficoltà a mantenere l’equilibrio. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e multato per ubriachezza molesta.