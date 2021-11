PERUGIA – Un giovane di 21 anni, italiano, è rimasto ferito nella notte fra sabato e domenica, dopo essere precipitato dal muraglione nel centro storico di Perugia, in piazza Italia. E’ successo intorno alle 2, per cause i n corso di accertamento. Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Perugia e si trova ricoverato nella struttura complessa di Ortopedia, diretta dal prof. Auro Caraffa. Secondo quanto riferisce l’ospedale, ha riportato alcune fratture e non è in pericolo in vita. La prognosi di guarigione è di 30 giorni.