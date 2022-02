Perugia, giovane aggredito nella notte da tre coetanei per strada: denunciati

La dinamica

Il 26enne ha riferito che a sostegno dell’aggressore sono sopraggiunti altri due uomini i quali hanno cercato di colpirlo, ma lui è riuscito a divincolarsi e a fuggire. Dopo aver raccolto tutte le informazioni e le descrizioni necessarie, gli agenti della squadra volante hanno avviato le ricerche riuscendo a localizzare i tre presunti responsabili in piazza Vassalli, presso il terminal bus. Alla vista del personale della polizia, uno dei tre ha provato a fuggire, ma è stato bloccato. Accompagnati in questura per l’identificazione, da un controllo in banca dati è emerso che i tre extracomunitari di origini tunisine, di 30, 34 e 40 anni, avevano a loro carico vari precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, reati contro la persona ed in materia di stupefacenti. Sono stati pertanto denunciati per minacce aggravate, lesioni e possesso di oggetti atti ad offendere. Successivamente sono stati messi a disposizione dell’Ufficio immigrazione per l’avvio delle procedure necessarie a valutare la loro posizione sul territorio nazionale.