Perugia, giovane aggredita in centro: fermato il responsabile che si era nascosto in chiesa

PERUGIA – Ha avvicinato una giovane, in centro a Perugia, e l’ha colpita violentemente in vare parti del corpo, senza alcun apparente motivo. Il presunto responsabile è stato rintracciato e fermato dalla polizia nascosto fra i fedeli, in chiesa. Si tratta di un cittadino congolese di 34 anni, con numerosi precedenti di polizia, regolare sul territorio nazionale. E’ successo venerdì sera in via Maestà delle Volte, L’uomo, dopo avere aggredito la giovane, è fuggito in direzione del duomo.

Ragazza soccorsa

Gli agenti del posto di polizia centro storico, che transitavano nella zona, hanno notato un gruppo di persone intente a soccorrere la venticinquenne. Appreso l’accaduto e acquisite alcune informazioni, i poliziotti hanno chiamato il 118 e si sono messi subito alla ricerca del 33enne che è stato rintracciato all’interno della cattedrale di San Lorenzo, nascosto tra i fedeli. Una volta fermato, gli agenti hanno lo hanno accompagnato in questura per gli accertamenti. La 25enne, invece, dopo essere stata tranquillizzata e informata sulle sue facoltà di legge, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia per essere medicata.