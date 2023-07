Perugia, giovane accoltellato alla stazione del Minimetrò

PERUGIA – Un giovane di origini straniere è stato ferito in maniera non grave con un’arma da taglio mentre si trovava nei pressi di una stazione del Minimetrò a ridosso del centro di Perugia. Per identificare il o i responsabili dell’aggressione sono in corso indagini della squadra mobile della questura. Il giovane ferito è stato trasportato in ospedale dove è ricoverato. Le sue condizioni non desterebbero comunque particolari preoccupazioni. Gli investigatori non escluderebbero che il ferimento possa essere legato a una lite.