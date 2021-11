Perugia, Giannico nominato vicepresidente Federsanità Anci Umbria

Più operativa l’associazione

Per il presidente Petruccioli, queste nomine hanno il senso di “rendere più operativa l’associazione e di garantire dei punti di riferimento certi anche per i Comuni. Il lavoro in Federsanità – ha aggiunto – è molto articolato e a stretta collaborazione con le Aziende ospedaliere, le Usl, i Comuni e in pieno raccordo con la Regione Umbria. Diversi i temi su cui intendiamo incentrare la nostra azione, a partire dal progetto Gap, sulle dipendenze da gioco d’azzardo patologico, ma anche sulla donazione organi, sui disturbi del comportamento alimentare, sull’abbandono degli animali e su altre tematiche di rilievo per le nostre comunità e per i Comuni”.