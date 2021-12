Perugia, geloso della campagna le sfascia l’auto: arrestato

La chiamata alla polizia

Lei a quel punto ha deciso di riportarlo a casa, ma quando per il trentaseienne è arrivato il momento di scendere dall’auto si è scatenato il pandemonio, avvenuto peraltro in presenza dell’amico. Il perugino ha, quindi, insultato pesantemente la donna, minacciando lei e i suoi familiari, prima di compiere il danneggiamento dell’auto. A chiamare la polizia è stata la fidanzata, trovata in forte stato di agitazione degli agenti, che hanno proceduto all’arresto del perugino per violenza privata, minacce aggravate, percosse e danneggiamento aggravato.