Perugia, furto all’interno del comprensorio della chiesa di San Domenico

PERUGIA – Indagini da parte della polizia su un furto compiuto all’interno del comprensorio della chiesa di San Domenico a Perugia. Approfittando delle attività dei frati e dei parroci, in particolar modo in questo periodo natalizio, i ladri sono riusciti ad intrufolarsi, all’ nterno del convento, senza essere notati. Approfittando che la zona delle camere non era occupata da religiosi – riferisce la Questura, i malviventi hanno agito indisturbati passando al setaccio ogni alloggio. Hanno così sottratto un orologio e del denaro contante. Sono quindi intervenuti la squadra volante e la polizia scientifica che, in base anche alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno attivato subito le ricerche degli autori del furto.