PERUGIA – Un marocchino di 35 anni è scappato dall’ospedale di Perugia con la flebo attaccata al braccio. Le forze dell’ordine – riferisce un comunicato della Procura – lo hanno rintracciato mentre correva nel parcheggio del Santa Maria della Misericordia in forte stato di agitazione. Per l’uomo, destinatario di un provvedimento di espulsione, sono scattate la denuncia per inottemperanza all’ordine del questore e vengono valutate le procedure per il rimpatrio.