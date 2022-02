Perugia, fuga rocambolesca del pusher nel traffico di Fontivegge: arrestato dalla Polizia

PERUGIA – Venerdì pomeriggio, gli agenti di Polizia, hanno tratto in arresto per spaccio di eroina e resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino nigeriano di 30 anni, già gravato da specifici precedenti di polizia. Nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, nella zona di Fontivegge, gli investigatori hanno notato, dapprima, un uomo che si aggirava all’interno di un parcheggio, in evidentemente attesa e, successivamente, e un altro che lo raggiungeva; immediatamente dopo, si notava quest’ultimo cedere qualcosa al primo.

Quattro involucri di eroina

Al controllo risultavano quattro involucri contenenti eroina per un peso complessivo di circa 11 grammi, mentre il pusher si dava a precipitosa e rocambolesca fuga, attraversando più volte le trafficate vie della zona e ponendo in pericolo sé stesso, nonché gli automobilisti. Rincorso e bloccato dagli agenti è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, che consentiva di rinvenire tre telefoni cellulari, nonché la somma di euro 1200,00 euro di cui 190,00 euro rinvenuti accartocciati nella tasca del giubbotto e ritenuti essere verosimilmente il corrispettivo della cessione avvenuta poco prima. Alla luce del quadro probatorio in evidenza, il 31enne veniva tratto in arresto, mentre l’acquirente, un cittadino italiano di anni 56, è stato denunciato. Il cittadino nigeriano, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la locale casa circondariale di Perugia-Capanne.