Perugia, Fratelli d’Italia punge: “Noi in salute, ma non siamo dentro la giunta regionale”

PERUGIA – “Un grande risultato ottenuto come partito, che ha attraversato un deserto e ora vede l’acqua comparire, ma che non è bastato per essere rappresentati in Giunta regionale”: sono questi i due temi, per il Coordinamento regionale di Fratelli d’Italia dell’ Umbria, “contrastanti”, che hanno caratterizzato il 2019 del partito. Un partito, a detta dei suoi rappresentanti, con un ruolo “strano” quindi, perché “parte rilevante in maggioranza all’ interno del consiglio regionale ma stranamente fuori dall’Esecutivo”.

Vertici A Perugia, lunedì nella sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni, il segretario regionale Franco Zaffini, affiancato dall’altro parlamentare umbro Emanuele Prisco, e dai consiglieri regionali Marco Squarta e Eleonora Pace, ha parlato chiaro in merito: “Siamo contenti per un anno ricco di soddisfazioni, ma non va tutto bene. Siamo in maggioranza ma non in amministrazione e quindi ritengo che questo buco debba essere colmato rapidamente nel 2020”. “Con una Giunta più appropriata – ha detto – iniziando anche a dire la nostra in Assemblea legislativa e valorizzando al meglio le nostre proposte grazie ai due consiglieri”.

Messaggio Zaffini, durante la conferenza stampa di fine anno del partito, ha poi chiesto alla Regione Umbria a guida Tesei “più politica, quindi più partiti nelle scelte dell’ amministrazione visto che hanno realizzato il 90% del risultato elettorale, e più cambiamento”, sottolineando che Fratelli d’Italia si propone di essere “un collante tra una macchina regionale che deve essere valorizzata e la nuova amministrazione regionale”. Mentre Squarta ha parlato della sua volontà, in qualità di presidente, di dare “centralità” al consiglio regionale come organo legislativo e di indirizzo politico e di non fare dell’ Ufficio di presidenza solo un “passacarte” della Giunta, anche per il capogruppo Pace il partito “meritava di sedersi nei banchi della Giunta”. “Nonostante questo – ha aggiunto – siamo in maggioranza e quindi saremo allineati fino a quando non verranno tradite le linee programmatiche”.

Critica Ed il cambiamento auspicato da Fdi significa anche “meno esterofilia”. “Questa sorta di provincialismo che assegna le migliori competenze fuori dall’Umbria a noi non piace e ci trova solo parzialmente d’ accordo” ha affermato Zaffini per poi aggiungere: “Noi riteniamo che l’ Umbria sia regione ricchissima di capacità, conoscenze e competenze, con la macchina regionale che è stata rattrappita per 50 anni e non aspetta altro che di poter liberare tutte le risorse che ci sono al suo interno”. Per Zaffini è quindi importante che ci sia un partito che “segna la strada”. “Non siamo cani che abbaiano alla luna e quindi vogliamo essere ascoltati” ha inoltre sottolineato il segretario del partito.

Cambiamento Pure l’altro parlamentare che compone il coordinamento regionale, Prisco, ha ribadito che al 2020 viene consegnato un partito “brillante e in crescita, rappresentato con grande omogeneità su tutto il territorio regionale”. Ed il merito di tutto questo, per Prisco, “è di una classe dirigente come quella umbra, di una lista straordinaria presentata alle elezioni, di una leader nazionale come Giorgia Meloni e delle promesse che vengono mantenute”. “Il centrodestra è stato votato per cambiare l’ Umbria, ed è quindi quello che faremo, e non per scaldare le poltrone” ha infine spiegato Prisco prima di annunciare anche alcune azioni imminenti a livello regionale. Secondo il parlamentare di Fdi, l’Umbria, grazie ad una proposta di legge, “sarà all’ avanguardia sul tema che vede gli italiani come i primi che devono avere accesso alle case popolari”. Un’ altra legge, sempre per Prisco, “metterà al centro il merito in tutti i settori fondamentali”. Per una terra come l’ Umbria, insomma, “dove si dovrà rimanere, e non fuggire, perché c’ è futuro, speranza e lavoro”.