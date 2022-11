Perugia fra le sedi di campionati europei maschili di pallavolo

PERUGIA– Il PalaBarton sarà sede dei campionati europei maschili di pallavolo. Lo ha deciso la Federazione Internazionale. La rassegna in programma in programma in Italia, Bulgaria, Macedonia e Israele dal 28 agosto al 16 settembre, vedrà le partite divise in diverse città.

Perugia è una delle città italiane insieme a Firenze, Ancona, Bologna e Bari. Le altre città saranno Varna per la Bulgaria, Skopje per la Macedonia, Tel Aviv per Israele. L’Italia campione d’Europa e del Mondo è inserita nella Pool A. La speranza è che i grandi del volley azzurro possano calcare il parquet umbro