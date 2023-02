Perugia, Fontiveggge violenta: rissa per gelosia, quattro denunciati

L’intervento degli agenti

I tre uomini sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari a causa delle contusioni ed escoriazioni riportate durante l’episodio. L’intervento immediato degli agenti ha permesso di scongiurare che la violenta lite potesse portare ad ulteriori e più gravi conseguenze per le persone coinvolte. Le quattro persone coinvolte sono state denunciate all’autorità giudiziaria per il reato di rissa aggravata e sono ancora in corso di svolgimento ulteriori attività di accertamento finalizzate a verificare se i quattro cittadini indagati siano coinvolti in analoghi episodi.