Perugia, Fontemaggiore sospende le attività fino al prossimo 3 aprile

PERUGIA – Anche Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale sospende l’attività fino al 3 aprile per cause di forza maggiore, visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 e in ottemperanza al Decreto Legge del 04/03/2020, “che obbliga la sospensione delle manifestazioni ed eventi che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Considerando anche le repliche per le scuole già saltate tra fine febbraio e i primi di marzo, a causa del divieto di effettuare uscite didattiche, saranno sedici le repliche di teatro ragazzi annullate con un totale di 3000 prenotazioni nei teatri Brecht di Perugia, Subasio di Spello, Secci di Terni e Concordia di Marsciano. Saltato anche l’ultimo appuntamento domenicale per le famiglie al Brecht e cinque spettacoli delle stagioni di prosa di Spello e Trevi. Annullata, sempre fino al 3 aprile, anche la tournée nazionale degli spettacoli di Fontemaggiore, con venticinque repliche perse.

(immagine di repertorio)