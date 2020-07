Perugia, Fondazione Cassa di risparmio: c’è il nuovo cda

PERUGIA – Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il nuovo assetto è completato. Venerdì infatti sono stati infatti nominati gli otto membri del consiglio di amministrazione, che sarà composto Giuseppe Abbritti, Camillo Bacchi, Anna Maria Baldoni, Nicola Bastioni, Ernesto Cesaretti, Dante Duranti, Mario Rampini e Luciano Ventanni. Il nuovo cda, del quale fa parte anche la neo presidente Cristina Colaiacovo, rimarrà in carica quattro anni e a essere riconfermati sono Ventanni e Abbritti. Abbritti, Rampini, Bacchi e Bastioni sono membri del comitato di indirizzo della Fondazione mentre gli altri sono soci; nel primo caso il comitato di indirizzo dovrà individuare altri membri, dato che le due cariche non possono essere ricoperte contemporaneamente, mentre per quanto riguarda i soci sono sospesi e non potranno esercitare il diritto di voto in assemblea.Il quadro è composto.