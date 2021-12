Perugia, finge di comprare la moto su internet e truffa 1.200 euro al venditore

PERUGIA – E’ stato denunciato dai carabinieri di Castel del Piano per truffa un 21enne residente nel Modenese. I fatti risalgono allo scorso ottobre quando il giovane si era mostrato interessato all’acquisto di una motocicletta messa in vendita su internet da un uomo di 72 anni. Il pagamento, però, non sarebbe avvenuto attraverso procedure standard: per ricevere il denaro in minor tempo il giovane avrebbe invitato il venditore a recarsi presso uno sportello Postamat e dopo averlo istruito sul codice da digitare sarebbe riuscito a prelevargli 1.200 euro.