Perugia, finalmente è tornato Griforobot: vittoria importante contro il Cittadella (0-2)

CITTADELLA-PERUGIA 0-2 (0-0)

CITTADELLA (4-3-1-2): 36 Kastrati, 2 Perticone, 10 Antonucci (29′ st 7 Embalo), 14 Salvi, 15 Frare, 20 Carriero (19′ st 90 Asencio), 21 Crociata, 26 Pavan (41′ st 30 Lores Varela), 29 Mastrantonio (19′ st 3 Felicioli), 32 Maistrello (41′ st 70 Ambrosino), 98 Giraudo. A disp: 77 Maniero (GK), 5 Del Fabro, 17 Donnarumma, 18 Mattoli, 19 Ciriello, 72 Danzi. All.: Roberto Musso (Edoardo Gorini squalificato)

PERUGIA (3-5-2): 1 Gori, 5 Angella, 10 Matos (19′ st 20 Di Serio), 13 Luperini (33′ st 4 Iannoni), 18 Di Carmine (41′ st 14 Ekong), 23 Lisi (19′ st 17 Paz), 24 Casasola, 25 Santoro (33′ st 16 Bartolomei), 82 Capezzi, 90 Struna, 97 Sgarbi. A disp. 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 3 Cancellieri, 6 Vulikic, 7 Vulic, 28 Kouan, 49 Baldi. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Matteo Gualtieri della sezione di Asti (Fabio Schirru di Nichelino e Francesco Cortese di Palermo) IV° ufficiale: Mauro Gangi della sezione di Enna VAR: Luca Banti di Livorno AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

RETI: 6′ st Di Carmine, 8′ st Casasola

NOTE: giornata soleggiata e primaverile. Presenti 2604 spettatori (1580 abbonati) di cui 162 ospiti Ammoniti Casasola, Lisi, Frare, Luperini, Salvi, Bartolomei

CITTADELLA (PD) – Un Perugia magistrale riesce a espugnare il “Tombolato”. Una vittoria cercata e meritata quella che gli uomini di Fabrizio Castori hanno messo in atto oggi pomeriggio contro il Cittadella. A regalare questi tre punti d’oro in chiave salvezza sono stati i gol di Di Carmine e di Casasola, che nella ripresa hanno visto i biancorossi dominare la scena e reggere all’urto della truppa patavina. Il Perugia resta quindi saldo al quindicesimo posto in classifica, forte dei 33 punti condivisi con il Venezia. E c’è anche da recuperare una gara.

Primo tempo Al 4’ bel fraseggio tra Luperini e Lisi dal quale però esce un nulla di fatto. Al 6’ Santoro fa partire una rasoiata di destro da fuori area, Kastrati si fa trovare pronto. Al 7’ Gori compie una prodezza su una conclusione di Carriero. Al 9’, sugli sviluppi di un corner, Angella incorna mandando la sfera nelle mani dell’estremo patavino. Al 15’ un colpo di testa di Maistrello sibila sopra la traversa biancorossa. Al 23’ Luperini suggerisce per Matos, con quest’ultimo che manda la palla out. Al 34’ un tiro debole di Antonucci viene parato dal portiere del Grifo che in tuffata respinge pure Carriero poco dopo. Al 41’ questa volta è Kastrati e negare la gioia del gol a Lisi. Passa un minuto di recupero e si va negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo La riscossa del Grifo arriva tutta nella ripresa. Al 51’ è Di Carmine ad aprire le danze: Matos verticalizza per il bomber che con un tiro a giro mette in rete la palla dello 0-1. Non pago di una lunghezza di vantaggio, il Perugia concede il bis al 53’: traversone di Lisi, Casasola incorna ed è 0-2. Al 55’ Gori mette una pezza su un tiro di Maistrello. Al 59’ la difesa perugina respinge un attacco di Antonucci. Al 62’ anche Carriero ci prova ma con poche possibilità di azione. Al 74’ Antonucci crossa, Pavan va di testa e il pallone scivola a lato della porta umbra. Al 76’ Luperini cerca il tris ma la sfera non ha la giusta traiettoria. All’84’ Sgarbi in svicolata dice no al tentativo di Raul Asencio di accorciare le distanze. All’89’ il portiere biancorosso allontana coi pugni un cross di Crociata. Al 96’ arriva il triplice fischio e il Grifo festeggia un successo che vuol dire tanto.