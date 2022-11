Perugia, fiamme in una casa viene evacuato un condomino a Pretola

PERUGIA – Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Questo il bilancio di un incendio, all’interno di un’abitazione di Pretola non distante dal campo sportivo. Le persone che risiedono in quell’appartamento, ma anche i vicini che vivono nello stesso condominio, sono stati svegliati nel cuore della notte tra giovedì e venerdì. Sul posto sono quindi intervenuti soccorritori e autorità per spegnere le fiamme e avviare le indagini del caso. In base a quanto emerge l’incendio ha provocato danni strutturali all’immobile.