Perugia, fiamme in un appartamento di Cenerente: due ustionati

PERUGIA – Due persone hanno riportato ustioni in seguito all’incendio di un appartamento avvenuto a Perugia, in località Cenerente, intorno alle 23,40 di lunedì. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, entrambi i feriti sono riusciti ad uscire autonomamnete dall’abitazione e sono stati poi presi in cura dai sanitari del 118.

Causate da una stufa Le fiamme, forse causate da una stufa, sono state spente dai vigili intervenuti sul posto con tre squadre. L’incendio si è sviluppato in un appartamento posto al secondo piano della palazzina, al cui interno si trovavano soltanto le due persone persone riuscite a fuggire. Nessun altro è rimasto coinvolto. Secondo quanto si è potuto apprendere al momento da fonti sanitarie, una persona, un uomo di 79 anni anni, è stata ricoverata all’ospedale di Perugia in seguito all’incendio, nel reparto di dermatologia.