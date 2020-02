Perugia, aggressione al cancelliere del tribunale: fermato un uomo

PERUGIA – Per l’aggressione avvenuta il 30 gennaio in zona Tre Archi, nelle scorse ore, un uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria: In quella circostanza un cancelliere 42enne del tribunale di Perugia venne picchiato dopo essere intervenuto in via XIV settembre per difendere una 36enne, anche lei colpita al volto. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Nazione. I carabinieri di Perugia hanno fermato un uomo extracomunitario considerato il responsabile dell’aggressione su cui, negli ultimi giorni, sono stati compiuti una serie di accertamenti, dall’acquisizione delle registrazioni di videosorveglianza presenti nella zona ai riconoscimenti fotografici. Il presunto aggressore è accusato di lesioni gravi e nelle prossime ore dovrà comparire davanti al giudice per la convalida.