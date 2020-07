Perugia, fermato un uomo con marijuana e cocaina

PERUGIA – L’anticrimine della polizia è intervenuta a Fontivegge per una operazione antidroga. Si tratta di uno straniero trovato n possesso di 70 grammi di marijuana e 40 di cocaina. L’uomo ha insospettito gli agenti che l’hanno bloccato e perquisito. Poi nella sua abitazione hanno trovato un’altra piccola quantità di marijuana e 145 ero di cui non avrebbe saputo dare spiegazione. Lo straniero, noto alle forze dell’ordine per precedenti di spaccio, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.