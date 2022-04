Perugia fermato sul pari a Cittadella: per i playoff sarà decisiva la gara col Pisa

CITTADELLA (PD) – Ancora un pareggio per il Perugia che deve accontentarsi di un solo punto dopo il confronto in esterna col Cittadella. La formazione di Alvini non riesce nel conquistare la vittoria al Tombolato. Non viene sfruttato il passo falso del Frosinone e la lotta playoff si fa sempre più serrata. Decisiva diventa la sfida di sabato contro il Pisa.

Primo tempo

Al 7′ a far registrare il primo tiro dei grifoni è Beghetto che viene respinto di piede da Frare. Al 10′ su calcio d’angolo c’è Sgarbi che incorna mandando out la sfera. All’11’ per il Cittadella Baldini manda di pochissimo a lato della porta biancorossa il pallone. Al 16′ Laribi non spaventa Chichizola. La prima vera occasione dell’incontro di marca biancorossa si segnala al 29′. D’Urso crossa, De Luca colpisce di testa trovando Kastrati in grande spolvero. Poco dopo è Curado a non centrare la porta di un soffio. Al 34′ nell’area di rigore del Perugia c’è una palla lasciata tutta sola; ci si avventa Branca che sbaglia tutto. Al 42′ una acrobazia di Olivieri si conclude con un nulla di fatto. Passa un minuto di recupero e il direttore di gara manda le formazioni all’intervallo.

Secondo tempo

Si torna sul terreno di gioco senza che i due allenatori mettano mano alle riserve. Al 52′ Tavernelli va al tiro da una posizione non favorevole e viene fermato da Chichizola. Al 54′ Zanandrea viene colpito al volto da una pallonata sugli sviluppi di una punizione per i padroni di casa: nulla da temere per il grifone che torna in piedi dopo pochi istanti. Al 59′ l’estremo patavino blocca in due tempi una conclusione di Matos su azione prolungata. Al 74′ la formazione granata va in attacco con Varela che non inquadra la porta perugina. All’83’ Del Fabbro di testa, su assist di Donnarumma, sembra sbloccare il risultato ma c’è Chichizola che fa gli straordinari e mantiene la parità. Nei cinque minuti di recupero non si registra nessuna fiammata su entrambi i fronti e non si oltre lo 0-0. Da segnalare vive proteste dei biancorossi per un rigore non dato nel finale su Matos.

Il tabellino

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Del Fabro, Frare, Vita (37′ st Danzi), Donnarumma, Laribi (22′ st Lores Varela), Tavernelli (22′ st Beretta), Branca (33′ st Icardi), Pavan, Cassandro, Baldini (33′ st Antonucci). A disp: 77 Maniero , Perticone, Visentin, Mattioli, Ciriello, Thioune, Mastrantonio. All.: Gorini

PERUGIA (3-4-2-1): Chichizola, Burrai, De Luca, Olivieri (11′ st Matos), Beghetto, D’Urso (11′ st Segre), Curado, Falzerano (11′ st Ferrarini, 28′ st Lisi), Kouan, Zanandrea, Sgarbi. A disp: 1 Fulignati , Zaccagno, Rosi, Gyabuaa, Carretta, Murgia, Dell’Orco, Ghion. All.:Alvini

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina (assistenti: Capaldo- Fontemurato IV Ufficiale:Collu VAR: Ghersini di Genova AVAR: Di Gioia

NOTE: giornata nuvolosa e fredda. Presenti 1191 spettatori di cui 104 tifosi biancorossi. Ammoniti Pavan