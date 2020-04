Perugia, fermato con un etto di cocaina: scattano arresto e multa per un giovane

PERUGIA – I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato un 30enne albanese, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato anche multato con 533 euro per aver infranto i divieti anti Coronavirus. L’uomo aveva un etto di cocaina e due telefoni cellulari per tenersi in contatto con i clienti. L’arresto è scaturito a seguito di un controllo effettuato in località Olmo. Fermato mentre era in macchina, il giovane è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane termosaldati con 100 grammi circa di cocaina e due telefoni cellulari. Processato per direttissima, è stato condannato alla pena, sospesa, di 2 anni e 8 mesi di reclusione oltre al divieto di dimora nella regione Umbria.