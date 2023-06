Perugia, fermato con un chilo di cocaina sulla E45: finisce in manette

PERUGIA – Oltre un chilo di cocaina è stato sequestrato dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Perugia che ha arrestato un cittadino albanese, residente nel capoluogo umbro. Nel corso dei servizi finalizzati a contrastare il fenomeno dei traffici illeciti anche sulle principali arterie di percorrenza stradale della provincia, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno rinvenuto, con l’ausilio di due unità cinofile, la droga che, al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 100 mila euro.

Nascosta all’interno dell’auto

Era nascosta all’interno di un’auto di grande cilindrata, fermata e sottoposta a controllo mentre percorreva la E45 in direzione Perugia, all’altezza di Torgiano. Le Fiamme gialle hanno recuperato anche 490 euro e due telefoni cellulari, di cui uno ‘criptato’, usato per comunicazioni non intercettabili. La guardia di finanza sottolinea che l’operazione “è il risultato del potenziamento delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, con l’intensificazione dei controlli da parte dei reparti del corpo, sempre in costante sinergia con le altre forze di polizia e con il coordinamento dell’autorità prefettizia, lungo le vie più importanti di comunicazione, stazioni ferroviarie, aree di parcheggio e luoghi di ritrovo”.