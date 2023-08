Più episodi di violenza

All’uomo, a seguito di una serie di episodi di violenza messi in atto nei confronti della compagna era stata da pochi giorni notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, emesso dall’autorità giudiziaria. Nonostante questo, giovedì sera – secondo la ricostruzione degli investigatori – durante una lite con la donna, l’aveva violentemente percossa e poi ferita con una coltellata al fianco.

Richiesta accolta

L’uomo era poi fuggito facendo perdere le sue tracce. Sulla base degli elementi acquisiti, il gip del Tribunale di Perugia, accogliendo la richiesta avanzata dal pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare in carcere in sostituzione di quella del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Grazie alle ricerche di polizia e carabinieri nei luoghi abitualmente frequentati dal trentanovenne, è stato possibile rintracciare l’uomo, individuato e bloccato in via Bartolo dai militari della stazione di Fortebraccio, nelle prime ore del pomeriggio. Accompagnato in Questura, dopo la notifica del provvedimento, l’uomo è stato trasportato al carcere di Capanne, a Perugia.