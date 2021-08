Perugia, ferisce con diverse coltellate il vicino di casa: finisce in manette

PERUGIA – Si è presentato alla stazione carabinieri di Perugia , munito di bagaglio, riferendo di aver poco prima ferito a coltellate un vicino di casa, consegnando anche il coltello utilizzato, ancora sporco di sangue: l’ uomo, dopo gli accertamenti dei militari, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato. Si tratta di un cittadino iraniano di 62 anni, residente a Perugia , già noto alle forze di polizia e sottoposto a sorveglianza speciale. La vittima è un italiano di 45 anni, di origini campane, anch’ egli già noto ai carabinieri, ora ricoverato all’ ospedale Santa Maria della Misericordia in prognosi riservata.

