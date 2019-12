Perugia, Federfarma conferma Silvia Pagliacci alla presidenza

Sfide “Ci aspettano nuove sfide, proseguendo sulla scia degli ultimi anni in cui il ruolo della farmacia è divenuto via via sempre più strategico e rilevante per il territorio. Un presidio costantemente a disposizione del cittadino ed in quale l’utente può trovare risposte importanti in merito ai concetti di salute, secondo i dettami della Farmacia dei Servizi”, ha dichiarato la riconfermata presidente. Vice presidenti della medesima associazione sono Claudio Maria Amici (per le farmacie urbane, ovvero quelle situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5000 abitanti) e Claudia Pimpinelli (per le farmacie rurali, ovvero quelle situate in comuni o centri abitati con popolazione inferiore a 5000 abitanti), tesoriere Gianfranco Rossi e segretario Guido Zuccari. In consiglio direttivo entrano poi con le cariche di consiglieri Licia Bianchi, Gianluca Ceccarelli, Augusto Luciani, Luigi Santi, Vincenzo Scaccianoce e Lodovico Vitali. Sindaci effettivi sono Maria Adelaide Francario, Claudio Nafissi e Laura Sensini. Sindaci supplenti Carlo Bondi ed Emanuele Vescovi, provibiri Antonio Lucchi, Claudio Mariottini e Massimo Ortalli.