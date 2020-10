Perugia, FdI presenta il nuovo direttivo: scelto Mencaglia alla guida del partito

PERUGIA – Riccardo Mencaglia nuovo responsabile cittadino e Michele Nannarone nuovo capogruppo in consiglio comunale. Sono queste due delle novità più rilevanti presentate sabato a Perugia da Fratelli d’Italia. Al centro della conferenza stampa, alla quale hanno partecipato anche i parlamentari Emanuele Prisco e Franco Zaffini oltre a consiglieri comunali e assessori.

Punti Oltre a parlare della necessità di difendere il tessuto socio-economico cittadino in un momento particolarmente difficile FdI, che punta a ottenere la candidatura a sindaco una volta finito il mandato di Andrea Romizi, ha messo sul tavolo alcuni punti programmatici che riguardano uno degli assessorati più pesanti, quello all’Urbanistica guidato da Margherita Scoccia. “Accanto ai progetti già avviati ed in corso d’opera in queste due consiliature, – ha detto Prisco – vogliamo imprimere una decisa accelerazione a importanti programmi, come la riqualificazione urbana di uno dei quartieri più grandi di Perugia, Ponte San Giovanni, la creazione di una cittadella dello sport a Pian di Massiano e non ultimo il restyling del Piano regolatore, che consentirebbe un sicuro rilancio della città e evidenti prospettive di crescita in una città che in questi anni ha cambiato pelle ed esigenze”.