Perugia, falsifica lo stato di famiglia per ottenere il reddito di cittadinanza: denunciata

PERUGIA – Avrebbe falsificato lo stato di famiglia al fine di otterenere il reddito di cittadinanza, una donna denunciata dai carabinieri a Bettona. Un altro fruitore del reddito di cittadinanza, senza averne titolo, è stato scoperto dai militari della, hanno denunciato una donna per aver presentato false dichiarazioni volte all’ ottenimento di quel contributo. Gli accertamenti svolti dai militari della locale stazione in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro di Perugia hanno permesso di accertare che lo scorso aprile la donna avrebbe depositato presso l’Inps di Perugia uno stato di famiglia nel quale avrebbe omesso di indicare due componenti del nucleo familiare, entrambi lavoratori, abbattendo così notevolmente il reddito complessivo. L’ istituto governativo le è stato immediatamente revocato e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se la donna abbia richiesto e ottenuto ulteriori agevolazioni o contributi mediante la medesima falsa attestazione.