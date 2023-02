Perugia, false date sulle prescrizioni dei farmaci: un medico nei guai

PERUGIA – Un medico è stato denunciato dal Nas di Perugia per aver falsificato la data di prescrizioni per farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. C’è anche l’Umbria al centro dell’attività di controllo compiuta dai militari del Nucleo Antisofisticazione dell’Arma su disposizione del ministero della Salute, che ha richiesto un accertamento sul tutto il territorio nazionale per verificare la corretta erogazione dei servizi da parte di medici e pediatri ai propri assistiti. Complessivamente sono stati 51 tra medici e amministrativi che sono stati denunciati in tutta Italia.