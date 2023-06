PERUGIA – Arriva un nuovo stop. E così l’ex Fcu rimarrà chiusa due mesi per lavori da Ponte San Giovanni a Perugia Sant’Anna. A darne comunicazione è Rfi che spiega come lo stop al traffico ferroviario scatterà il 17 luglio e si protrarrà fino al 10 settembre. La mobilità sarà garantita con navette o bus sostitutivi- Durante i quasi 60 giorni di cantiere dovranno essere eseguiti 2,5 milioni di lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla tratta, precisamente si tratta di interventi di elettrificazione della linea, che rappresentano l’avvio del più ampio programma di investimenti per la realizzazione delle opere di upgrade infrastrutturale e tecnologico previsto su tutta la rete ex Fcu nel prossimo triennio.