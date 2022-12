Perugia, ex colonnello accusato di terrorismo si sente male in tribunale

PERUGIA – Convalidato, venerdì mattina, dalla Corte d’appello di Perugial’arresto di Maximilian Eder, 64 anni, ex ufficiale dell’esercito tedesco, bloccato nel capoluogo umbro nell’ambito di un’operazione antiterrorismo dell’Autorità giudiziaria del suo Paese contro un gruppo di estrema destra. I giudici hanno così accolto la richiesta del procuratore generale Sergio Sottani. La Corte d’appello ha anche disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i gravi reati ipotizzati nel mandato di arresto europeo emesso e in considerazione del pericolo di fuga, secondo quanto comunicato dalla stessa Procura generale. Eder ha avuto un leggero malore al termine dell’udienza nella quale è stata esaminata la richiesta di convalida in merito alla quale la Corte ha successivamente depositato la sua decisione. E’ stato assistito da personale medico e dopo essersi ripreso è stato condotto nel carcere di Perugia.