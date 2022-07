Abbattere il costo dei carburanti

L’operazione ha permesso di abbattere il costo dei carburanti commerciati per almeno due anni. I prodotti commercianti con queste modalità illecite provenivano dai mercati croati e sloveno, ma erano destinati a varie regioni d’Italia, tra cui l’Umbria, dove l’evasione è stata scoperta. Ora per la società di Roma arriveranno anche le sanzioni che sono in corso di quantificazione da parte dell’Agenzia delle Dogane di Perugia, ma che avranno un valore minimo di 2,2 milioni e un valore massimo di 4,5 milioni.