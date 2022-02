Perugia, esce di casa e minaccia il suicidio, il marito avverte i carabinieri: salvata

TERNI – Un uomo ha chiamato il 112 nel timore che la moglie, che si era allontanata da casa da alcune ore, potesse togliersi la vita. La donna non rispondeva alle chiamate del marito e sono intervenuti i carabinieri. La donna, secondo quanto spiegato dall’arma, non rispondeva alle telefonate del marito ma solo agli sms manifestando, asseritamente, di volersi suicidare. Gli operatori della centrale operativa in turno hanno immediatamente contattato la donna sul cellulare, intrattenendola per diversi minuti al telefono al fine di permettere, dapprima alla pattuglia dei carabinieri più vicina, e poi al marito, di raggiungerla e tranquillizzarla. Una storia a lieto fine che testimonia l’impegno dell’arma non solo sul campo, ma anche nell’ambito della attività di centrale operativa. “Finito il loro turno – scrive il comando provinciale di Terni – il brigadiere capo Germani Andrea e l’appuntato scelto Angelici Tiziano sono tornati a casa dalle loro mogli, non hanno arrestato nessuno né sventato rapine, ma hanno permesso ad una famiglia di ritrovarsi”.