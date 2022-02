Perugia, esce dal carcere e in un bar insulta gli avventori: denunciata

PERUGIA – Lunedì gli uomini della squadra volante sono dovuti intervenire a seguito delle chiamate del personale in servizio e di alcuni clienti che segnalavano la presenza di una donna molesta. All’arrivo degli agenti la quarantacinquenne ha continuano a insultare i presenti, gridando contro i poliziotti che era stata scarcerata poco prima e ora aveva la libertà di fare quello che voleva. La donna ha anche rifiutato di mostrare i documenti di identità e alla fine è stata portata in questura, non senza fatica. Dalle verifiche è emerso sia che la donna era effettivamente uscita dal carcere di Capanne poche ore prima, sia che nel 2020 a suo carico il questore di Perugia aveva emesso un foglio di via dal Comune di Perugia con validità triennale. All’esito degli accertamenti la quarantacinquenne, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stata denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto a fornire le proprie generalità.