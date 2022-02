Perugia, esce contromano dall’Autogrill: schianto fatale sulla E45

PERUGIA – Una disattenzione fatale. Un uomo di 45 anni è morto sabato 26 febbraio lungo la E45, all’altezza di Lidarno, mentre viaggiava all’alba in direzione Nord.

L’uomo, al volante di una Nissan Micra, secondo le notizie che arrivano dalla polizia, avrebbe imboccato contro mano l’uscita dell’autogrill è scontrato frontalmente con un’altra autovettura, station wagon, che proveniva in direzione contraria. Dalle prime indicazioni sembra che l’uomo poco dopo aver imboccato la strada in senso opposto si fosse anche fermato in mezzo alla strada. Illeso il conducente dell’altro mezzo, che lo ha trovato davanti e non ha potuto far nulla per evitare l’impatto.