Perugia esagerato, ne fa tre al Modena e sbaglia anche due rigori

PERUGIA (4-3-3): Fulignati, Favalli, Sgarbi, Angella, Elia (35′ st Rosi), Burrai (18′ st Di Noia), Melchiorri (18′ st Murano), Sounas (35′ st Vangaleghem), Moscati, Falzerano (29′ st Minesso), Cancellotti. A disp. Minelli, Bocci, Monaco, Lunghi, Bianchimano, Negro, Vano. All. Caserta

MODENA (4-3-1-2): Gagno, Mignanelli (26′ st Varutti), Pergreffi, Tulissi (33′ st Scappini), Castiglia, Spagnoli, Luppi (16′ st Sodinha), Gerli, Mattioli (26′ st Bearzotti), Zaro, Muroni (26′ st De Santis). A disp.: Narciso, Chiossi, Gobbi, Ingegneri, Corradi, Davì, Vaccari. All. Mignani

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine RETI: 14′ pt Elia, 42′ pt Favalli, 20′ st Murano

NOTE: al 34′ pt Gagno para rigore a Burrai, al 38′ pt Gagno para rigore a Moscati. Ammoniti Pergreffi. Mignanelli, Zaro, Castiglia, Cancellotti

PERUGIA – Non si ferma più il Perugia. Questa volta a cadere sotto i colpi dei biancorossi è stato il Modena, liquidato con un 3-0 nel pomeriggio di sabato al Curi. Se da un lato i grifoni hanno messo in atto una nuova prova corale, a un certo punto la sfortuna ha cercato di bloccare l’ingranaggio vincente della formazione di Fabio Caserta. Ben due sono stati i rigori sbagliati nel giro di pochi minuti. Iella dal dischetto a parte, le realizzazioni di Elia, Favalli e Murano, il Perugia vola momentaneamente al secondo posto del girone insieme al Sudtirol con 52 punti, a due lunghezze dal Padova primo della classe.

Primo tempo La prima emozione della gara è di marca emiliana: Luppi si lancia in profondità e calciando manda sul fondo la sfera. Ancora Modena al 7′. Mattioli lancia un traversone da destra, Castiglia colpisce ti testa e fallisce. All’11’ arriva il Grifo. Elia serve Falzerano che serve un assist per Moscati. Il numero 9 perugino tanta la conclusione che viene deviata in angolo. Al quarto d’ora i padroni di casa passano in vantaggio. Falzerano fa partire il contropiede, la palla va sui piedi di Melchiorri che lancia in profondità per Elia che la mette alle spalle di Gagno: è 1-0. Al 24′ Fulignati cattura il tentativo di Spagnoli dalla trequarti. Al 27′ è invece Melchiorri a salvare sulla linea di porta il pericolosissimo tiro di Spagnoli. Al 34′ Elia viene messo a terra in area da Mignanelli: il direttore di gara assegna il rigore il favore dei grifoni. Burrai calcia male e Gagno col piede salva in angolo. Dagli undici metri è una giornata no per gli umbri e a sbagliare dal dischetto al 39′ è Moscati. La malasorte viene scacciata al 43′ col il bis del Perugia. Favalli va al tiro, sulla riga prova il salvataggio Zaro ma per il signor Zufferli la sfera ha oltrepassato la linea di porta: è 2-0.

Secondo tempo Al ritorno sul manto erboso non viene effettuata alcuna sostituzione. I gialloblu tentano di spingere trovando la netta opposizione dei grifoni. Al 66′ nuovo centro per il Perugia che porta il risultato sul 3-0. Nella difesa ospite si crea una falla, Murano ne approfitta e insacca il tris. Nei minuti successivi le formazioni si mescolano. Non avvengono altri espisodi salienti. Al 90′ vengono segnalati 3′ minuti di extratime alla fine dei quali la formazione di Fabio Caserta celebra un nuovo successo.