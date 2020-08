Perugia, era latitante da due anni: scattano le manette

PERUGIA – Nelle prime ore della mattinata odierna la Polizia di Stato ha rintracciato a Perugia, in via Mario Angeloni, un 24enne rumeno che dal luglio 2018 doveva scontare oltre due anni e mezzo di reclusione per i reati di rapina, furto con strappo e lesioni personali.

Da mesi l’uomo era ricercato attivamente dagli investigatori della Sezione “Reati contro il Patrimonio” della Squadra Mobile, che peraltro già lo avevano arrestato nel 2017, all’esito di un’attività di indagine su alcuni furti di rame in aree cimiteriali e su altrettanti furti all’interno di vari esercizi commerciali. Inoltre, nel curriculum criminale del 24enne, gravitante a Perugia a partire dal 2014, compaiono numerosi furti aggravati, nonché episodi di rapina, ricettazione, possesso di arnesi atti allo scasso e uso di atto falso.

Precauzioni E’ significativo il fatto che il giovane, nella consapevolezza del provvedimento di carcerazione che pendeva sul suo capo, aveva adottato alcune precauzioni, consistenti sia nel cambiare abitazione sia nel modificare parte delle proprie generalità, possibilità che effettivamente è riconosciuta dall’ordinamento giuridico del suo Paese in conseguenza del matrimonio. Malgrado tali accorgimenti, i poliziotti della Squadra Mobile sono alla fine riusciti a localizzarlo e a stanarlo, traendolo in arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione che gravava a suo carico. Per il 24enne, ultimati gli atti di rito, si sono quindi spalancate le porte del carcere di Capanne.