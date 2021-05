Perugia, entusiasmo e colorata di rosa la città saluta Il Giro d’Italia

PERUGIA – Ancora Umbria. E dopo Foligno tocca al capoluogo. Mercoledì mattina Perugia si è vestita di rosa per la partenza del Giro d’Italia. Un centro storico blindato ma con molto persone lungo corso Vannucci e in pizza IV Novembre. Il spentone dei ciclisti è partito poco dopo le 13. Il percorso dell’11esima tappa, toccherà Ellera, Magione e successivamente entrerà a Montalcino in Toscana. Il leader della corsa è attualmente il colombiano Egan Bernal della Ineos Grenadiers con un vantaggio di un solo secondo sul russo Vlasov (Astana) e sul belga Evenepoel (Quick Step). Nel corso di una dichiarazione a UmbriaRadio il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha dichiarato come “l’Amministrazione di Perugia come quella di Foligno stanno lavorando per riportare i Giro in Umbria anche il prossimo anno”.