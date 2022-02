Perugia, Enrico Guarducci nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti

PERUGIA – Nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 febbraio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei dottori commerciali ed esperti contabili della provincia di Perugia, nonché del Collegio dei revisori e del Comitato pari opportunità. Dei 1.183 aventi diritto complessivamente, hanno espresso il voto 956 iscritti. La Lista 1, che si presentava con il motto ‘Cambiare… si può!” e che aveva come candidato presidente Enrico Guarducci, ha ottenuto 609 voti pari al 65 per cento del totale; mentre la Lista 2, con il motto ‘Un ordine per tutti’ con candidato presidente Roberto Coscia, ne ha ottenuti 328 pari al 35 per cento. Diciannove le schede bianche.

Nel nuovo Consiglio

Entreranno a far parte del nuovo Consiglio dell’Ordine, che resterà in carica per il prossimo quadriennio, oltre a Enrico Guarducci come presidente, i Consiglieri Filippo Mangiapane, Massimo Bugatti, Massimiliano Piselli, Ferruccio Bufaloni, Micaela Fiorucci, Ida Dominici, Federica Acciarini e Franco Giacometti, con rappresentanza distribuita nell’intero territorio della provincia. La proclamazione definitiva del nuovo Consiglio e il suo insediamento avverranno entro domenica 27 febbraio a seguito della verifica dello spoglio delle schede elettorali.